Andeutung auf Instagram: «Habe nicht mehr so richtig Bock» – beendet Loredana bald ihre Musikkarriere?

Im kommenden März kommt Rapperin Loredana nach Luxemburg-Stadt, um den Deutschrap-Liebhabern hier ordentlich einzuheizen. Derzeit macht sie jedoch mit einem möglichen und baldigen Karriereaus von sich Reden. Hört Loredana bald wirklich mit dem Musikmachen auf? Gerade genießt die Rapperin Strandferien in Dubai. Mit dabei ist Töchterchen Hannah (4). Aus der arabischen Wüstenstadt meldet sich die Musikerin und kündigt ihren über drei Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram an «Es kommt bald irgendeine Single noch raus».

Wann und welcher Song das sein wird, wisse die 27-Jährige allerdings nicht mehr und betont dann noch sichtlich unmotiviert: «Man merkt schon, ich hab nicht mehr so richtig Bock.» Deutet die Rapperin hier etwa das Ende ihrer Musikkarriere an? Sie habe irgendwie den Spaß verloren in den letzten Monaten, «weil einfach viele Sachen im Hintergrund waren», führt sie weiter aus. Auch habe sie ihr Mixtape «schnell, schnell» abgegeben. Dennoch will sie sich selbst nicht hängen lassen und «den Neidern das geben, was sie schon immer wollten.»