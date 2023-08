Mann schießt auf Passanten: «Habe Schüsse gehört» – Anwohner berichten von Schreckensnacht in Esch

Ein derzeit unbekannter Schütze hat am vergangenen Dienstag mehrere Kugeln auf Passanten in Esch/Alzette abgefeuert.

Vergangenen Dienstag sorgte ein Mann, der Schüsse auf Passanten abgefeuert hat, für Angst und Schrecken in Esch/Alzette. Er soll – nachdem er einen jungen Fußgänger nur knapp verfehlte – seine Schusswaffe sogar auf eine Frau mit Kinderwagen gerichtet haben. Auch die Escher Anwohnerin Géraldine* hat zu dem Zeitpunkt mitbekommen, dass etwas Schreckliches im Gange sein muss: «Ich lag in meinem Bett als ich am Dienstag, gegen 21 Uhr, zwei Schüsse aus nächster Nähe hörte.» Um die Quelle der lauten Knalle ausfindig zumachen, habe sie sich umgehend aus dem Fenster gelehnt. «Etwa zehn Minuten später konnte ich Polizeisirenen hören, bis zu dem Zeitpunkt war da sonst nichts – keine Schreie oder andere Geräusche», so die Bewohnerin der Rue Large.