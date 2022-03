Tankstellen : Habeck will Befugnisse des Kartellamts wegen Preisexplosion ausweiten

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck will dagegen vorgehen, dass die Preissituation bei Energierohstoffen als Deckmantel für unfairen Wettbewerb genutzt werden kann.

Obwohl der Ölpreis wieder niedriger ist, sind die Kraftstoffpreise in Deutschland nicht entsprechend gefallen.

Nach der Preisexplosion beim Sprit will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Befugnisse des Kartellamts erheblich ausweiten. Geplant ist dazu, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu ändern. Zuerst hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.

Aus Kreisen des Ministeriums hieß es am Dienstag, in den vergangenen Wochen seien die Preise an den Tankstellen auf ein Allzeithoch gestiegen. Grund seien die weltweit hohen Ölpreise. «Als diese sich wieder entspannt haben, sind die Benzinpreise nicht im entsprechenden Maß gesunken. Das darf nicht sein.»