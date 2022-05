Faszinierende Aufnahme : Haben Aliens auf dem Mars einen Eingang in einer Felswand errichtet?

Neue Aufnahmen vom Mars heizen die Spekulationen über die Existenz von Leben auf unserem Nachbarplaneten an. Ein Foto zeigt eine Felswand, in die ein Eingang zu führen scheint.

Der Mars-Rover Curiosity hat neue Aufnahmen vom Mars auf die Erde gesendet und damit Spekulationen über die Existenz von Leben auf unserem Nachbarplaneten von Neuem angeheizt. Auf einer Aufnahme ist eine Felswand zu sehen, in die ein Eingang zu führen scheint. Die symmetrische Form verblüfft und regt zu Spekulationen an, dass sie nicht auf natürliche Weise entstanden sein könnte.

In verschiedenen Foren werden unterschiedliche und teils sehr abenteuerliche Theorien verbreitet. So soll es sich beispielsweise um einen «Eingang zu einem Bunker» handeln, der im Besitz einer «marsianischen Elite» gewesen sein soll, die sich am Vorabend eines Atomkriegs dort in Sicherheit gebracht habe. Dieser Krieg habe dann auch die «Atmosphäre vom Mars weggeblasen».



Auch auf Twitter wird rege über die Aufnahme diskutiert. «Handelt es sich dabei um ein Zuhause weit weg von unserem Zuhause?», fragt sich etwa User AnonymouShadow. «Ich bin mir zwar der Perspektive, der unbekannten Entfernung zur Kamera und vieler natürlicher Erklärungen für die Dinge auf den Mars-Bildern bewusst», bemüht sich User O.S.I.R.I.S., eine natürliche Erklärung zu finden. Aber auch er gibt zu: «Diese Aufnahme hat mich besonders fasziniert!»