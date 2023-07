Faktencheck: Haben die Waldbrände etwas mit dem Klimawandel zu tun?

Dr. Matthew Kasoar vom Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society des Imperial College in London erklärte gegenüber The Independent, dass sich die Brände aufgrund der Trockenheit leichter ausbreiten können.

Nach Angaben eines Regierungssprechers brachen in Griechenland im Juli an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen durchschnittlich 50 Waldbrände pro Tag aus, an einem Wochenende waren es sogar 64.

Das ist passiert

Anhaltende Hitze und Flammenmeere, die sich kaum unter Kontrolle bringen lassen: In vielen Ländern am Mittelmeer haben die Feuerwehrleute gegen unzählige Großbrände gekämpft. Davon betroffen waren neben den griechischen Ferieninseln Rhodos, Korfu und Euböa, Sizilien in Italien und Korsika in Frankreich sowie die ebenfalls bei Touristen beliebten Orte Dubrovnik in Kroatien und Sintra in Portugal.



Griechenland ist jedoch am stärksten betroffen. Nach Angaben eines Regierungssprechers brachen im Juli an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen durchschnittlich 50 Waldbrände pro Tag aus, an einem Wochenende waren es sogar 64.