Symbolisches Tattoo: Haben Eva Mendes und Ryan Gosling geheiratet?

Schauspielerin Eva Mendes hat ein neues Foto von sich auf Instagram gepostet, das ihre Fans über deren Hochzeit spekulieren lässt. Zu sehen ist ein kleiner Schriftzug am Handgelenk der 48-Jährigen. Darauf steht: «de gosling». Nun fragen sich ihre fast drei Millionen Followerinnen und Follower, ob die Latina endlich ihrem Langzeitfreund, Schauspieler Ryan Gosling (42), das Jawort gegeben hat.

So kommentiert eine Followerin etwa: «Ist dieses Tattoo echt?», eine andere schreibt: «Mein Auge juckt. Was steht da?» Und eine andere spricht die Frage gleich direkt aus: «Sind sie etwa verheiratet?»

In Kuba, wo Mendes ihre Wurzeln hat, ist das Wort «de» in Zusammenspiel mit dem Nachnamen eines Partners oft Ausdruck dafür, dass eine Frau verheiratet ist.

Gerüchte über Heirat seit 2016

Mendes und Gosling sind seit elf Jahren ein Paar. Schon im Jahr 2016 hielten sich Gerüchte darüber, dass sich die beiden Schauspieler in einer geheimen Zeremonie das Jawort gegeben hätten. Ein Insider verriet gegenüber der «US Weekly» damals: «Sie haben sich von Anfang an wie ein verheiratetes Paar gefühlt. Sie verehren sich gegenseitig und haben es nun offiziell gemacht.» Ein Sprecher von Gosling dementierte später jedoch die angebliche Heirat.

Das Paar lernte sich 2011 auf dem Set zum Film «The Place Beyond the Pines» kennen. Damals spielten sie ein Ehepaar mit einem kleinen Kind. Es folgten Bilder der beiden kuschelnd und sich küssend in Disneyland. 2014 kam ihre erste gemeinsame Tochter Esmeralda (8) zur Welt. 2016 wurde ihre zweite Tochter Amada (6) geboren.