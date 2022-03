Aus der Großregion : Haben hier Polizisten Spaß im Schnee?

Ein Facebook-Video zeigt einen belgischen Polizeiwagen beim Schlittern auf einem schneebedeckten Platz. Die Frage ist nun: bloßes Training oder doch schon Spaß im Schnee?

Die in Dilbeek bei Brüssel gedrehte Szene löst in der Internetgemeinde viele amüsierte und ironische Reaktionen aus. Andere erklären, dass es sich bei den «Drifts» um Trainings handelt, die den Beamten beibringen sollen, auch auf schneebedeckten Straßen fahren zu können.

Die Dilbeeker Polizei scheint das Video nicht zum Lachen zu finden, sie hat eine Untersuchung aufgenommen, so heißt es in der Zeitung Laaste Nieuws. Sie will «bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ergreifen».