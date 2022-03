Zoo nahe Kiew : «Haben nicht einmal Medikamente, um die Tiere einzuschläfern»

In einem grossen Zoo nahe der ukrainischen Hauptstadt fehlen zunehmend Futter und Brennstoff. Nun appelliert der Zoodirektor für eine sichere Versorgung der Zootiere.

Die Lage in einem Zoo bei Kiew ist nach wie vor dramatisch. In einem Facebook-Post vom Sonntag veröffentlichte der Direktor ein Update: «Wir halten durch, so gut wir können. Ich kann keine Einzelheiten nennen, aber die Lebensmittel kommen in einem winzigen Rinnsal in den Zoo. Hunger und Kälte herrschen immer noch, aber wir schauen nicht über morgen hinaus, wir versuchen es so gut wie möglich und hoffen. Außerdem brauche ich unbedingt Fleisch oder Huhn!», beschreibt Zoodirektor Mychajlo Pintschuk die zunehmende Knappheit.