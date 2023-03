TV-Drama: «Haben nicht gedroht» – jetzt sprechen Robert und Carmen Geiss über Wendlers Doku-Aus

«Wir arbeiten schon so viele Jahre erfolgreich zusammen, das wirft man nicht leichtfertig über Bord», sagen sie gegenüber «Bunte» und führen weiter aus: «Letztendlich sind wir aber Menschen, die für ihre Überzeugung und Werte einstehen, auch wenn dies bedeutet, seine Konsequenzen ziehen zu müssen.» Weiter betonen sie, dass sie definitiv ausgestiegen wären, hätte RTL2 an seinen Plänen festgehalten. Doch von Druck oder gar einer Drohung wollen sie nichts wissen: «Wir haben dem Sender nicht gedroht, wir haben unsere Meinung vertreten», stellen sie klar. Auch hätten viele weitere Promis sich kritisch dazu geäußert.

Michael Wendler ärgert sich über das Aus seiner Doku-Soap

Ganz zum Trotz von Michael Wendler. Er äußerte sich am Donnerstag in einer Stellungnahme und zeigte Unverständnis über das Aus für die Doku-Soap. So sagte er: «Was habe ich denn so Schlimmes getan?» Er könne nicht glauben, dass es so viele Menschen gebe, die sich nur das Allerschlechteste für ihn und Laura wünschen. Weiter fügte er an: «Ich habe mich für die Meinungsfreiheit und Grundrechte aller Menschen eingesetzt und vor den nicht nebenwirkungsfreien Corona-Spritzen gewarnt. Ich musste über Telegram aufklären, da bei den anderen sozialen Medien knallharte Zensur betrieben wurde.»