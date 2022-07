Kryptischer Post : Haben sich Cathy und Mats Hummels nun offiziell getrennt?

Seit knapp einem Jahr wird über eine Ehekrise zwischen dem deutschen Paar spekuliert. Nun scheint die Moderatorin mit ihrem neuesten Instagram-Post die Gerüchte zu bestätigen.

1 / 7 Hat es sich ausgehummelt? Zumindest deuten es die neusten Zeilen auf Cathy Hummels Instagram-Post an. Darin schreibt sie: «Ich mag Veränderungen nicht so gern. Aber sie zu akzeptieren hilft einem, auch wenn es weh tut.» Instagram/cathyhummels Und fügt an: «Ich akzeptiere es und bin wie immer so gut es geht positiv. Für Ludwig. Für mich. Für unser Leben.» Instagram/cathyhummels Kam es nun tatsächlich zur Trennung bei den Hummels? Erst Mitte Juni postete die 34-Jährige dieses Foto mit ihrem Ehemann Mats (33) und dem gemeinsamen Sohn Ludwig (4). «Das verflixte 7. Jahr … in loving memory of 15.6.15», schrieb sie dazu und verwies dabei auf ihren Hochzeitstag. Instagram/cathyhummels

«Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine Neue. Ich mag Veränderungen nicht so gern. Aber sie zu akzeptieren hilft einem, auch wenn es weh tut. Ich akzeptiere es und bin wie immer so gut es geht positiv», schreibt Cathy Hummels am Dienstagnachmittag zu mehreren Bildern von sich auf Instagram. Und fügt hinzu: «Für Ludwig. Für mich. Für unser Leben. Let‘s go. Nur wohin? #mamasonforever.» Sind das etwa ihre kryptischen Worte, mit denen sie nun endgültig die Trennung von ihrem Mann Mats, dem sie 2015 in München das Jawort gab, bestätigt?

Seit Sommer 2021 brodeln die Gerüchte rund um die Ehe der Influencerin und des BVB-Kickers. Damals wurde dem 33-Jährigen eine Affäre mit Tischtennisspielerin Lisa Marie Straube (21) nachgesagt. Anschließend folgten ein Ausflug in einen Nachtclub in Dänemark und ein Dinner mit Ex-GNTM-Kandidatin Céline Bethmann (24), die sogar vor seinem Haus in Düsseldorf gesichtet wurde. Vor ein paar Wochen tauchten zudem angebliche Fotos von Mats auf, die ihn mit Influencerin Julia Nikola Gauly auf Mallorca zeigen sollen – und das knutschend. Vip.de veröffentlichte den Schnappschuss zum Vorfall.

Alles aus?

Seine Frau Cathy postete weiterhin idyllische Familienporträts und zeigte sich als starke Ehefrau an seiner Seite. Im Mai verbrachte das Paar mit Söhnchen Ludwig sogar noch Ferien in Miami. Kurz darauf teilte die 34-Jährige ein Foto mit ihrem Ehemann und dem Vierjährigen. «Das verflixte 7. Jahr … In lieber Erinnerung 15.6.15», schrieb sie dazu und verwies dabei auf ihren Hochzeitstag. Ist nun wirklich alles aus und die Hoffnung der Fans auf ein Liebescomeback erloschen?

Zumindest gemäß der «Bild», ja. Die deutsche Zeitung will nämlich aus dem engsten Umfeld des Sportlers exklusiv erfahren haben, dass Mats und die 34-Jährige bereits die Scheidung eingereicht haben sollen – angeblich schon vor einiger Zeit. Während er «gerade seine Phase als Single genießt», würde sich Cathy voll und ganz auf ihr Kind konzentrieren, heißt es. Ein offizielles Trennungsstatement der beiden ist noch ausstehend.