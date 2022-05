Ring am Finger : Haben sich Sophia Thomalla und Alexander Zverev verlobt?

Nachdem die 32-Jährige sich auf Instagram mit dem neuen Accessoire gezeigt hatte, fragen sich Fans, ob die Moderatorin und der Tennisstar sich heimlich verlobt haben.

Für den Schnappschuss posiert die Moderatorin in einem knallgrünen Blazer mit dicken Schulterpolstern vor einer traumhaften Ferien-Kulisse in Griechenland. Ihre rechte Hand drapierte sie dabei elegant auf ihrer Brust. Brisant: Am Ringfinger der ehemaligen «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin glitzert ein dicker Klunker, der verdächtig ähnlich wie ein Verlobungsring aussieht. Hat Zverev seiner Angebeteten etwa einen Antrag gemacht?