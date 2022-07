Liebesgerüchte: Haben sich Taylor Swift und Joe Alwyn heimlich verlobt?

Außer in ihren Songs gibt Taylor Swift nur wenig von ihrem Liebesleben preis. Jetzt soll sich die 32-Jährige jedoch klammheimlich verlobt haben, wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet. Laut einem Insider, der mit der Sängerin befreundet sein soll, ist der Glückliche an ihrer Seite Joe Alwyn (31). Der Schauspieler ist unter anderem aus dem Film «The Favourite» und der Serie «Conversations with Friends» bekannt.