Brangelina : Haben sie heimlich geheiratet?

Sind Angelina Jolie und Brad Pitt nun offiziell Mann und Frau? Oder ist es bloß wieder eine dieser zahlreichen Spekulationen? Ein Ring könnte die Antwort liefern.

Sie haben, sie haben nicht, sie haben ... seit Angelina Jolie und Brad Pitts Verlobung im April 2012 überhäufen sich die Gerüchte um eine angebliche Hochzeit der beiden. Aktueller Anlass zu den neusten Heiratsspekulationen: In Sidney wurde Angie mit einem neuen Ring an ihrem Finger gesichtet.

Trotz zahlreicher Fehlalarme in der Vergangenheit könnten jetzt aber tatsächlich die Hochzeitsglocken geläutet haben. Jolies neuer Ring jedenfalls prangt laut Viply.de exakt an jenem Finger, an dem Angie auch ihren Verlobungsring angesteckt hat.