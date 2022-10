USA: «Haben uns verliebt» – Briefe zwischen Trump und Kim Jong-un veröffentlicht

«So etwas habe ich noch nie von einem Präsidenten gehört». Der legendäre US-Journalist Bob Woodward hat in den 70er-Jahren den Watergate-Skandal aufgedeckt und in seiner Karriere zahlreiche Präsidenten interviewt. Doch wie sich Donald Trump in den gemeinsamen Interviews über sein Verhältnis zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un äußerte, schockierte selbst ihn, wie er gegenüber «CNN» sagt.