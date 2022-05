Trauer beim Popstar : «Haben unser Wunderbaby verloren» – Britney Spears erleidet Fehlgeburt

Die Popsängerin teilt auf Twitter mit, dass sie ihr «Wunderbaby» verloren habe. Sie hatte erst vor rund einem Monat ihre Schwangerschaft bekannt gegeben.

Die US-Popsängerin Britney Spears (40, «Baby One More Time») hat offenbar eine Fehlgeburt erlitten. «In größter Trauer müssen wir bekannt geben, dass wir unser Wunderbaby früh in der Schwangerschaft verloren haben», heißt es in einer am Samstag (Ortszeit) auf Spears’ Instagram-Account veröffentlichten Mitteilung, die mit Sam und Britney unterschrieben ist. Sam Asghari (28) ist der Partner der Sängerin und veröffentlichte auf seinem Instagram-Account dieselbe Mitteilung. Spears hatte erst vor gut einem Monat ihre Schwangerschaft voller Stolz bekannt gegeben.