Passwort ändern! : Hacker erbeuten Daten von Ubisoft-Kunden

Dem Spiele-Publisher Ubisoft sind Kundendaten gestohlen worden. Er empfiehlt allen registrierten Nutzern, umgehend Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Der Spiele-Publisher Ubisoft mit Sitz in Frankreich hat einen Angriff auf sein Online-System bestätigt. Unbekannte sind in die Server eingedrungen und haben wertvolle Kundendaten gestohlen. Per E-Mail hat Ubisoft die registrieren Nutzer informiert und aufgefordert, ihr Passwort zu ändern. «Wir wissen, dass Daten unserer Kontodatenbank wie Benutzernamen, E-Mail-Adressen sowie Passwörter betroffen sind», heißt es in dem am Dienstagabend verschickten Schreiben. Laut Ubisoft sind keine Zahlungsinformationen (Kreditkarten-Daten) entwendet worden.