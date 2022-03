Spamhaus-Attacke : Hacker griff aus dem Minibus an

Unbekannte drohen mit massiven Angriffen auf das Internet. Grund ist die Verhaftung eines Niederländers. Er soll einen der größten Internetattacken organisiert haben.

Eine der größten Attacken in der Geschichte des Internets wurde spanischen Ermittlern zufolge von einem Bunker in Nordspanien und einem Transportwagen aus gestartet. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums besaß der am Donnerstag in Barcelona festgenommene verdächtige Hacker aus den Niederlanden einen Bunker sowie einen Van, der als mobiles Rechenzentrum fungierte.