Rio de Janeiro : Hacker spielen auf Werbebildschirmen am Flughafen Pornos ab

Am Freitagmorgen flimmerten am Flughafen der Millionenstadt erotische Filme über die Bildschirme. Wie die Flughafenbehörde Infraero am Freitag erklärte, wurden die Bildschirme noch während des Vorfalles abgeschaltet.

1 / 3 Auf diversen Bildschirmen liefen Pornos. Screenshot Twitter Die Flughafenbehörde Infraero erklärte am Freitag, die Bildschirme seien offenbar gehackt worden. Screenshot Twitter Die Menschen schauten verdutzt auf die Bildschirme. Einige mussten lachen, andere versuchten, ihre Kinder von den Bildschirmen wegzuziehen. Screenshot Twitter

Überall Sex – im Flughafen von Rio de Janeiro sind Reisende mit Pornoaufnahmen überfallen worden. Auf diversen Bildschirmen tauchten statt Werbung und Fluginformationen plötzlich kopulierende Paare auf. Im Internet verbreitete Videos zeigten verdutzte Gäste, einige lachten, während andere versuchten, ihre Kinder von den Bildschirmen wegzuziehen. Die Flughafenbehörde Infraero erklärte am Freitag, die Bildschirme seien offenbar gehackt worden. Man habe sie schließlich abgeschaltet.

Die Behörde versicherte, sie habe mit den Pornos nichts zu tun, weil ein unabhängiger Dienstleister mit den Informationen auf Rios Flughafen Santos Dumont beauftragt worden sei. Dieser verfüge über sein eigenes Publikationssystem, das keine Verbindung zu den Fluginformationen von Infraero besitze. «Wir betonen, dass die Inhalte, die auf unseren Bildschirmen gezeigt werden, in die Verantwortung der Unternehmen fallen, die die Werberechte besitzen», erklärte Infraero. Der Dienstleister sei informiert und die Bundespolizei eingeschaltet worden.