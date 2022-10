London: Hacker stahl unveröffentlichte Ed-Sheeran-Songs – 18 Monate Haft

Bei den Ermittlungen arbeitete die Londoner Polizei mit US-Behörden zusammen. Der Hacker wurde im September 2019 festgenommen. Im vergangenen August bekannte sich der 23-Jährige in einer Reihe von Anklagepunkten schuldig, darunter 14 Verstöße gegen das Urheberrecht und drei Fälle von Computermissbrauch. Er wurde am Freitag von einem Gericht in Ipswich verurteilt.