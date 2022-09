Iran: Hadis Najafi (20) bei Protesten getötet – neues Symbol des Widerstands

Ein Video von ihr geht nun viral. Darauf bindet sie sich ihre Haare zurück und stellt sich in die Mitte eines Protestes in Karaj.

Eine Frau, die bei Protesten im Iran getötet wurde, ist zu einem neuen Symbol des Widerstands geworden. Wie gestern bekannt wurde, verstarb die 20-jährige Hadis Najafi, nachdem Sicherheitskräfte am Mittwoch sechs Kugeln auf sie abfeuerten. Diese trafen sie in Brust, Gesicht und Hals. Sie wurde in eine Klinik gebracht und Stunden später für tot erklärt.

Bereits zuvor war sie auf Social Media – besonders Tiktok – sehr aktiv und postete Tanzvideos. Ein vor kurzem virales Video von ihr zeigte sie dabei, wie sie ihr unverdecktes Haar zusammenband und sich in die Mitte eines Protestes in Karaj stellte.

Bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Iran nach dem Tod von Mahsa Amini sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten bislang mindestens 50 Menschen getötet worden. Zuletzt seien am Donnerstagabend in Reswanschahr in der nordiranischen Provinz Gilan sechs Menschen von Sicherheitskräften erschossen worden, teilte die Organisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo am Freitag mit. Tausende Gegendemonstranten gingen am Freitag für das Tragen von Kopftüchern auf die Straße.