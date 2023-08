Luxemburg: Häftling soll eines natürlichen Todes gestorben sein

LUXEMBURG/GIVENICH – Justizministerin Sam Tanson ist auf die Todesumstände des eines Gefängnisinsassen eingegangen, der am 3. Juli in Givenich tot in seiner Zelle aufgefunden worden war. Er war zuvor mehrmals als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Häftling wurde tot in der Haftanstalt in Givenich aufgefunden. Vincent Lescaut/L'essentiel

Am 3. Juli hatten Wärter der Haftanstalt in Givenich einen Häftling tot in seiner Zelle gefunden. Zuvor soll sein Gesundheitszustand besorgniserregend gewesen sein. Sein Tod veranlasste den CSV-Abgeordneten Léon Gloden, dazu eine parlamentarische Anfrage zu stellen. Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) hat diese Anfrage am heutigen Montag beantwortet und sprach von einem «natürlichen Tod».

«Der Verstorbene hatte am Tag vor seinem Tod keinerlei Anzeichen von Unwohlsein gezeigt», so die Ministerin. Rettungsdienst und Polizei seien sofort verständigt worden. Die diensthabende Krankenschwester habe den Tod des Häftlings festgestellt und ein Arzt vor Ort habe schließlich «einen natürlichen Tod» festgestellt, so die Ministerin weiter.

Drei Krankenhausaufenthalte

Der Inhaftierung des Verstorbenen habe nichts entgegengestanden, da er «über ein aktuelles ärztliches Attest verfügte, welches seine Haftfähigkeit bescheinigt» habe. Er sei seit dem 3. Mai 2023 «unter ganz normalen Haftbedingungen wie alle anderen Gefängnisinsassen inhaftiert gewesen.» Die am Tag seiner Ankunft von der Ärztin ausgestellte Haftfähigkeitsbescheinigung habe keinen Hinweis auf besondere Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Dennoch sei er «dreimal als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden, am 18. Juni, am 25. Juni und am 29. Juni» und habe das Krankenhaus jeweils nach wenigen Stunden wieder verlassen können, erklärte die Ministerin. In der Haftanstalt von Givenich hätten weitere Arztbesuche stattgefunden. Dazu, woran der Häftling letztlich litt, machte Sam Tanson keine Angaben.

Alle Häftlinge haben Zugang zu medizinischer Versorgung

Die Ministerin erklärt weiter, dass der Verstorbene «den Alarmknopf nicht betätigt» habe. «Zwei Strafvollzugsbeamte haben das Alarmsystem der vom verstorbenen Häftling bewohnten Zelle überprüft und bestätigen, dass kein Alarm ausgelöst wurde.» Allgemein erklärt Sam Tanson, dass jede Inhaftierung «auf der Grundlage einer Haftfähigkeitsbescheinigung eines in Luxemburg zugelassenen Arztes» erfolgt.