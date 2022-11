Luxemburg : Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden

Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt Luxemburg wurde am Montag gegen 16.30 Uhr von Beamten leblos in seiner Zelle aufgefunden, wie die Justizvollzugsverwaltung am Dienstag mitteilte. Ohne weitere Einzelheiten über die Todesumstände oder das Profil des Opfers zu nennen, teilten die Behörden mit, dass «eine Autopsie veranlasst wurde».