In Luxemburg – Häftling verbrennt Gesicht in seiner Zelle

Am Donnerstagnachmittag setzte ein Häftling in der Justizvollzugsanstalt Schrassig seine Zelle in Brand. Er wurde schnell behandelt und erlitt «Verbrennungen zweiten Grades an den Händen und im Gesicht», wie die Strafvollzugsbehörde gegenüber L'essentiel mitteilte. Der Mann wurde in das CHL gebracht.