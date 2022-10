Region Chabarowsk : «Hälfte der mobilisierten Männer untauglich» – Rekrutierungsoffizier gefeuert

Weil sie die Auswahlkriterien für den Eintritt in den Militärdienst nicht erfüllten, mussten in der Region Chabarowsk eingezogene Reservisten wieder nach Hause geschickt werden.

In der russischen Region Chabarowsk wurde ein hoher Militär gefeuert, nachdem die Hälfte der mobilisierten Männer nach Hause geschickt wurde, wie der Gouverneur der Region am Montag mitteilte, wie Reuters berichtet.

«Innerhalb von zehn Tagen erhielten mehrere Tausend unserer Landsleute eine Vorladung und kamen in den Militärregistrierungs- und Rekrutierungsbüros an», so Mikhail Degtyarev, Gouverneur der Region Chabarowsk im Osten Russlands. «Etwa die Hälfte von ihnen sind nach Hause zurückgekehrt, weil sie die Auswahlkriterien für den Eintritt in den Militärdienst nicht erfüllt haben», so der Gouverneur.