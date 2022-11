Vogelgrippe : Hälfte der Truthähne in britischer Freilandhaltung ist tot

Im Zusammenhang mit der Vogelgrippe mussten bereits Hunderttausende Vögel gekeult werden. Der aktuelle Ausbruch gilt als schwerster in der Geschichte des Vereinigten Königreichs.

Wenige Wochen vor Weihnachten ist wegen der Vogelgrippe in Großbritannien einem Branchenverband zufolge etwa die Hälfte aller Truthähne in Freilandhaltung gestorben. Rund 600.000 der pro Saison im Freien gezüchteten 1,2 Millionen Truthähne – ein bei vielen Briten beliebtes Weihnachtsgericht – seien betroffen, wie die «Times» am Mittwoch unter Berufung auf Angaben des Branchenverbandes British Poultry Council berichtete.