Deutschland : Hälfte des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt

Der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Stromverbrauch steigt stetig.

In den ersten sechs Monaten des Jahres haben Sonne, Wind und Biomasse knapp die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs geliefert. Der Anteil lag bei 49 Prozent und damit sechs Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und der Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Dienstag mitteilten. Mehr Strom produzierten vor allem Windanlagen an Land und Solaranlagen.