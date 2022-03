In Luxemburg : Händler besorgt nach Überfall auf Tabakladen

ESCH/ALZETTE – Zwar ist nach dem Raubüberfall auf einen Tabakladen am Samstag wieder etwas Ruhe in Esch/Alzette eingekehrt. Doch Händler fühlen sich weniger sicher.

«Es ist erschreckend zu hören, dass ein bewaffneter Raubüberfall mitten am Samstagnachmittag stattfinden konnte. Dadurch fühlen wir uns weniger sicher», sagte eine Kellnerin in einem Café in der Rue Xavier-Brasseur in Esch/Alzette. Ihre Arbeitsstelle befindet sich nur wenige Meter von dem Tabakladen entfernt, in dem am Samstag ein bewaffneter Raubüberfall stattgefunden hatte.