Analemma Tower : Hängen Hochhäuser bald vom Himmel herab?

New Yorker Architekten planen den höchsten Wolkenkratzer der Welt. Stehen soll er nirgends, sondern von einem Asteroiden herunterhängen.

Fliegende Stadt

Anders als gewöhnliche Häuser soll sich der riesige Turm nicht an einem Ort befinden, sondern um die Erde kreisen – in etwa der Geschwindigkeit der Erdrotation und auf einer Umlaufbahn in Form einer Acht. So würde der Wolkenkratzer über Städten wie New York, Panama-Stadt, Miami oder Havanna zu sehen sein und in der Nacht immer wieder an derselben Position erscheinen.