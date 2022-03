«World's Ugliest Dog Contest» : Hässlichster Hund der Welt heißt «Scamp the Tramp»

In Kalifornien ist der hässlichste Hund der Welt gewählt worden. Mit dem Wettbewerb soll dafür geworben werden, ausgesetzten Tiere ein Zuhause zu geben.

«Scamp the Tramp» und sein Frauchen Darlene Wright nach dem Sieg beim «World's Ugliest Dog Contest».

Krauses Fell, abstehende Ohren, ein leicht schielender Blick: Mit diesem Aussehen ist der Mischling «Scamp the Tramp» am Freitagabend (Ortszeit) im US-Bundesstaat Kalifornien zum hässlichsten Hund der Welt gewählt worden. «Ich denke, das Publikum sah seine gute Seele», sagte Halterin Yvonne Morones der Lokalzeitung «Press Democrat» nach dem Wettbewerb. «Scamp the Tramp» setzte sich gegen 18 andere Hunde durch und brachte Morones ein Preisgeld von 1500 Dollar ein.