EU-Viertel : Haftbefehl nach Messerangriff in Brüssel U-Bahn-Station erlassen

Nach einem Messerangriff in der Brüsseler U-Bahn mit drei Verletzten ist am Dienstag ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit und erklärte zugleich, der Angriff werde nicht als terroristische Tat eingestuft. Der 30-jährige Verdächtige solle auch psychiatrisch untersucht werden.

In den sozialen Medien waren am Montagabend Videos zu sehen, auf denen Polizisten mit vorgehaltener Waffe auf einen Mann an der Station Schuman zielten. Ein anderer Mann wurde in eine Foliendecke gewickelt von Sanitätern versorgt. Die Station liegt direkt unter dem Sitz der Europäischen Kommission im Osten von Brüssel.