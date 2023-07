Eigentlich hätte die Boeing 767 von Mailand nach New York fliegen sollen, doch ein schwerer Hagelsturm beschädigte das Flugzeug. Trotz der Einschlaglöcher konnte das Flugzeug notgelandet werden.

Italien : Hagel schlägt Löcher in Flugzeug – Piloten müssen in Rom notlanden

1 / 5 Heftige Turbulenzen und ein Hagelsturm mit großen Körnern beschädigten die Boeing. Twitter/aviationbrk Das Flugzeug wurde mehrfach von Hagelkörnern getroffen, welche Einschlaglöcher im Flugzeug, einschließlich des Cockpits, verursachten. Twitter/aviationbrk Die Piloten entschieden sich zur Notlandung in Rom, wobei alle Passagiere unverletzt blieben. FlightRadar24

Ein Flugzeug der amerikanischen Fluglinie Delta Air Lines geriet am Montag kurz nach dem Start im italienischen Mailand in schwere Turbulenzen und einen Hagelsturm. Die Maschine wurde offenbar mehrfach von großen Hagelkörnern getroffen, was zu zahlreichen Einschlaglöchern im Flugzeug führte. Sogar die Scheibe zum Cockpit sprang durch einen Einschlag, wie «Focus» berichtet.

Die Piloten entschieden sich zur Notlandung in Rom, wo das Flugzeug sicher landete. Crew und Fluggäste blieben unverletzt. Die Boeing 767 erlitt jedoch erhebliche Schäden, einschließlich eines großen Lochs im Bug, Beschädigungen am Triebwerk und an den Tragflächen.

«Das Flugzeug landete sicher und die Passagiere stiegen normal aus»

«Das Flugzeug landete sicher und die Passagiere stiegen normal aus. Das Flugzeug erlitt während des schlechten Wetters einige Schäden, die derzeit von unserem örtlichen Wartungsteam überprüft werden», so die nüchterne Erklärung von Delta Air Lines.

Unwetter in Norditalien

Die Region Lombardei, in der Mailand liegt, war zuvor von mehreren heftigen Unwettern und Hagelstürmen mit teilweise Tennisball-großen Hagelkörnern und starken Winden betroffen. Der ursprüngliche Zielort des Flugzeugs war der John F. Kennedy International Airport in New York.