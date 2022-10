Harry-Potter-Filme: «Hagrid»-Darsteller Robbie Coltrane ist im Alter von 72 Jahren gestorben

Der schottische Schauspieler Robbie Coltrane ist am Freitag im Alter von 72 Jahren verstorben. Darüber berichten britische Medien. Der «Harry Potter»-Star verstarb in einem Krankenhaus in der Nähe seines Hauses in Larbert, Schottland. Der preisgekrönte Schauspieler war seit zwei Jahren gesundheitlich angeschlagen.