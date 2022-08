USA : Hai attackiert Mann und rettet ihm so das Leben

Eugene Finney ist wohl der einzige Mensch in ganz Amerika, der froh ist, von einem Hai attackiert worden zu sein. Der Angriff im Meer vor Los Angeles hat ihm wohl das Leben gerettet.

Eugene Finney war im Juli 2015 gemeinsam mit seiner Tochter am Huntington Beach in der Metropolregion von Los Angeles schwimmen, als anstatt eine Welle plötzlich etwas ganz anderes – etwas weitaus massiveres – gegen seinen Rücken knallte.

Völlig benommen schnappte er seine Tochter und schwamm zurück an den rettenden Strand. Erst dort bemerkte er, dass aus einem rund 30 Zentimeter langen Schnitt am Rücken stark blutete. Seine Lebensgefährtin und Sohn, die am Strand geblieben waren, konnten im Wasser hinter ihm noch die Finne mindestens eines Hais ausmachen.