USA: Haie in Florida haben einen ungesunden Appetit auf Kokain entwickelt

1 / 6 Haie interessieren sich stark für Pakete, die im Meer treiben. Discovery Channel Manche Tiere wurden beobachtet, wie sie sich seltsam verhielten. IMAGO/ingimage Manche Tiere waren regelrecht aufgeputscht. IMAGO/Pond5

Vor zwei Jahren fanden Wissenschaftler heraus, dass sich in der Nähe von Städten, wo viel Crystal Meth konsumiert wird, Forellen wegen hoher Belastungen des Wassers süchtig nach Methamphetamin werden können: Sie halten sich nach einiger Zeit dort auf, wo möglichst hohe Konzentrationen der Droge zu finden sind. Nun stellte sich heraus, dass auch Haie dem Drogenkonsum nicht abgeneigt sind und eine Vorliebe für Kokain entwickeln können, was ihr Verhalten beeinflusst.

Florida ist ein Hotspot für den Drogenschmuggel – vor allem Kokain erfreut sich hoher Beliebtheit. Doch immer wieder kommen Schmuggler, die den Stoff auf dem Seeweg in die USA schaffen, in die Situation, die Ware über Bord werfen zu müssen. Auch wenn ein Schmuggelboot im Sturm kentert, gelangt das meist in Ballen abgepackte Kokain ins Meer. Und da Kokain wasserlöslich ist, kann es sich im Fall eines Lochs in der Verpackung im Wasser verbreiten.

Haie zeigen atypisches Verhalten

Nun zeigt eine Folge der Serie «Shark Week» auf Discovery, was das weiße Pulver mit den Raubfischen anstellen kann: Sie könnten auf den Geschmack gekommen sein, was das teils beobachtete eigenartige Verhalten der Tiere erklären könnte. So beobachteten die Discovery-Mitarbeitenden etwa einen Hammerhai, der sich ungewöhnlich bewegte und direkt auf die Gruppe von Tauchern lossteuerte, obwohl die Tiere als sehr scheu gelten. In einem anderen Fall filmten sie einen Sandbankhai, der im Kreis herum schwamm und dabei mit den Augen ein nicht vorhandenes Ziel fixierte.

Um herauszufinden, ob Haie wohl an im Meer treibenden Kokainpaketen naschen, warfen die Forschenden in der Nähe von Haien mit hoch konzentriertem Fischpulver gefüllte «Dummy»-Pakete ins Meer. Und siehe da: Mehrere der Tiere stürzten sich auf die Ballen und bissen rein. «Es war ähnlich, wie wenn man einer Katze Katzenminze gibt», so die britische Meeresbiologe Tom Hird. «Sie gerieten in einen regelrechten Taumel.»

Drogen für Millionen in Gewässern um Florida

Natürlich ist das Thema der betreffenden «Shark Week»-Folge sozusagen ein gefundenes Fressen für die Filmemacher und verschafft den Zuschauerinnen und Zuschauern Hühnerhaut. Doch es gehe durchaus um ein seriöses Anliegen, so Forscherin Tracy Fanara. «Wir haben Studien mit Medikamenten, Kokain, Methamphetaminen, Ketamin und all diesen Stoffen gesehen, bei denen Fische durch die Drogen geschädigt wurden», erklärt sie. «Wenn diese Kokainballen eine punktuelle Verschmutzungsquelle sind, ist es sehr plausibel, dass Haie von dieser Chemikalie betroffen sein können.»

Und die Menge des gefundenen Koks weist darauf hin, dass verlorene Schmuggelware nichts Seltenes ist: Im vergangenen Monat gab die US-Küstenwache laut dem «Guardian» bekannt, dass sie in den Gewässern der Karibik und Südfloridas illegale Drogen im Wert von mehr als 186 Millionen Dollar sichergestellt hat. Solche Beschlagnahmungen haben jedoch kaum Auswirkungen auf eine Industrie, die auf Rekordniveau arbeitet. «Während unserer Dreharbeiten in den Keys wurden zweimal innerhalb einer Woche Kokainballen an Land gespült. Das Problem ist also weit verbreitet», so Fanara.