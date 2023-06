Vorsicht, Betrug: Haifisch im Burger an der Strandbar – das könnte auch Dir schon passiert sein

Ob in Italien, Kroatien oder Griechenland: In den Ferien am Meer gehören Fisch und Meeresfrüchte auf den Speiseplan von Touristen. Was vielen dabei nicht bewusst ist: «Oft landen bedrohte Arten wie Haie, Schildkröten oder Rochen als Beifang im Netz und illegal und falsch deklariert auch auf den Tellern der Touristinnen und Touristen», wie WWF in einer Mitteilung schreibt.