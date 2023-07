Klare Ansage: Hailey Bieber wehrt sich gegen Streit-Gerüchte um Selena Gomez

Hailey Bieber kam 2018 kurz nach Selena Gomez mit Justin Bieber zusammen. Seitdem halten sich hartnäckig die Gerüchte von einer Fehde zwischen den Frauen. Tyrell Hampton / Academy Museum Gala

Model Hailey Bieber (26) hat erneut über die anhaltenden Gerüchte gesprochen, sie habe eine Feindschaft mit Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (30). Dieses «verdrehte und verewigte Narrativ» könne «richtig gefährlich» werden.

Seit Hailey Bieber mit Sänger Justin Bieber (29) zusammenkam, halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass sie und seine Ex-Freundin Selena Gomez ein schlechtes Verhältnis hätten. Vor allem Gomez' Fans werfen der 26-Jährigen vor, sie habe der Schauspielerin den Mann regelrecht gestohlen. In der «Bloomberg»-Sendung «The Circuit with Emily Chang» ordnete Hailey Bieber die ganze Sache jetzt in einen größeren Kontext ein: «Ich glaube nicht, dass es hier um mich, Hailey Bieber, und Selena Gomez geht. Hier geht es nicht um dieses Ausspielen zwischen zwei Frauen und die Spaltung zwischen zwei Frauen.» Stattdessen glaubt sie: «Es geht um den abscheulichen, ekelhaften Hass, der von völlig erfundenen und verdrehten und verewigten Narrativen ausgehen kann. Das kann richtig gefährlich werden.»

Hailey Bieber sagte im Interview mit Emily Chang (42), es sei «enttäuschend», dass die Leute glauben, die Frauen würden sich um einen Mann streiten. «Ich habe es von Anfang an gehasst. Und ich denke, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man einfach missverstanden wurde.» Sie sei «nicht einverstanden» mit der Art von Spaltung, die die Gerüchte verursacht hätten. Dass sich die Fans auf jeweils eine Seite schlagen, möge sie nicht und sei nicht das, worum es ihr ginge. Sie müsste ständig betonen, dass es kein Problem zwischen ihnen gebe.

Hailey Bieber und Selena Gomez appellieren an ihre Community

Die Schauspielerin und das Model wehren sich seit geraumer Zeit gegen die Gerüchte. Anfang des Monats hatte Hailey Bieber ihre Fans in einer Instagram-Story aufgefordert, keine «bösen Kommentare» auf Gomez' Social-Media-Seiten zu hinterlassen. «Wenn ihr in meinem Namen gemeine oder unhöfliche Kommentare zu den Beiträgen von jemandem hinterlasst, wisst ihr einfach, dass ich das nicht will, und ich werde auch niemals hasserfüllte, gemeine oder böse Kommentare unterstützen oder dulden.» Sie fügte hinzu: «Bitte seid nett oder sagt nichts.»

Selena Gomez wiederum hatte im März ebenfalls in einer Instagram-Story darüber geschrieben, dass Hailey Bieber sogar Morddrohungen erhalten habe. Sie fügte hinzu, dass sie «Hass oder Mobbing» überhaupt nicht dulde. «Ich habe mich immer für Freundlichkeit eingesetzt und möchte wirklich, dass das alles aufhört.» Im Oktober 2022 zeigten sich die Frauen schließlich gemeinsam bei einer Gala des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Sie ließen sich bereitwillig zusammen fotografieren, lachten dabei und nahmen sich in den Arm.

Selena Gomez und Justin Bieber führten acht Jahre lang eine On-off-Beziehung, bevor sie sich im März 2018 endgültig trennten. Im September desselben Jahres heiratete er dann Hailey Bieber.