«Wie ein Schlaganfall» - Hailey Bieber wurde mit Blutgerinnsel im Gehirn ins Krankenhaus eingeliefert

Große Sorge im Hause Bieber: Am Donnerstag wurde Hailey Bieber wegen eines «medizinischen Notfalls» in ein Krankenhaus in Palm Springs eingeliefert. Das berichtete TMZ . Zwei Tage später meldet sich das Model nun selbst auf Instagram zu den Umständen zu Wort. «Ich saß mit meinem Ehemann am Frühstückstisch, als ich Symptome wie bei einem Schlaganfall bekam», schreibt die 25-Jährige in ihrer Story.

Nach diversen Untersuchungen stellten die Ärztinnen und Ärzte ein «sehr kleines Blutgerinnsel in meinem Gehirn» fest, was zu Sauerstoffmangel geführt habe. Innert weniger Stunden habe sich der Thrombus allerdings von alleine aufgelöst. Obwohl sich ihr Körper vollständig erholt habe und Hailey bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sitze der Vorfall immer noch tief.

Hailey zeigt sich dankbar für all die «Liebe»

Am Schluss ihres Posts richtet sie sich mit einem Dank an das medizinische Personal: «Ich bin so dankbar und dankbar für all die großartigen Ärztinnen und Ärzte und Krankenschwestern, die sich um mich gekümmert haben.» Und für all die «Liebe» und den «Support», die ihr in dieser schweren Zeit entgegengebracht wurden.