Nach gescheiterter Flucht : Halle-Attentäter in Gefängnis nach Bayern verlegt

Am frühen Dienstagmorgen wurde der 30-Jährige per Hubschrauber nach Augsburg geflogen, wie das Justizministerium in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) mitteilte. Offen ist, wie lange der Attentäter von Halle in der JVA Augsburg-Gablingen bleiben wird.

Der Strafgefangene hatte am Montagabend vergangener Woche in der Justizvollzugsanstalt Burg zwei Bedienstete in seine Gewalt gebracht und wollte sich den Weg in die Freiheit erzwingen. Er wurde nach weniger als einer Stunde überwältigt. Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg führt ein Ermittlungsverfahren wegen Geiselnahme.