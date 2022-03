Aggressionen : Halloween-Feiernde halten Polizei auf Trab

LUXEMBURG - Zu mehreren Schlägereien ist es in der Halloween-Nacht in Luxemburg gekommen. Ein junger Mann schlug auf Frauen in der Hauptstadt ein.

Zu einem Gewaltausbruch ist es in der Halloween-Nacht in Luxemburg-Stadt gekommen. Eine Frau hatte im überfüllten Bus von Clausen nach Glacis gegen 3 Uhr auf einem Sitz Platz genommen, als ein junger Mann sie in agressivem Ton aufforderte den Platz für ihn zu räumen. Die Frau verneinte dies, woraufhin der Mann sich einfach auf sie darauf setzte.

Dieses Benehmen wollte sie nicht dulden und regte sich auf, woraufhin der Mann ihr eine heftige Ohrfeige verpasste. Freunde der Frau mischten sich ein um die Situation zu schlichten, wobei es zu einem Gerangel kam. Der Mann verließ auf dem Glacis schlagartig den Bus und flüchtete mit einem Taxi in unbekannte Richtung.

Gegen vier Uhr erhielt erneut eine weitere Frau vor dem Hauptbahnhof, Schläge von einem jungen Mann. Es stellte sich heraus, dass es sich um denselben Täter handelte als zuvor. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Der Täter konnte schließlich an der Kreuzung zwischen der Avenue de la Gare und der Rue du Fort Neipperg gefasst werden.

Ein Verletzter beim Gerangel in Düdelingen

Zu einem Gerangel kam es ebenfalls in der Nacht zum Freitag gegen fünf Uhr auf einer Party am Fußballplatz Quartier Italien in Düdelingen. Eine Person versuchte zu flüchten, wobei sie jedoch von mehreren Besuchern verfolgt und anschließend niedergeschlagen wurde. Das Opfer, welches hierbei Verletzungen am Hinterkopf sowie am Bein erlitt, wurde mit der Ambulanz in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt.

Eine Schlägerei zwischen vier Personen ereignete sich ebenfalls gegen 2.30 Uhr in der Rue du Rock’n’Roll in Esch-sur-Alzette.