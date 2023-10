Halloween-Parade: Zombies und Monster kehren zurück nach Esch

Auch an vielen anderen Orten wird Halloween die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. In der Innenstadt von Düdelingen treiben am Samstag von 14 bis 18 Uhr schaurige Gestalten ihr Unwesen. Am Sonntag verwandelt sich die Abtei Neimënster in Grund ab 11 Uhr in eine Spukvilla, die vor allem Familien viel Spaß bereiten wird. Mehrere Bars im ganzen Land sind ebenfalls in Orange getaucht, darunter das Café Villa in Beggen, wo man sogar seinen verkleideten Hund mitbringen kann.