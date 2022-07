Formel 1 : «Halo hat mich gerettet» – Zhou meldet sich nach Horror-Crash zu Wort

Kurz nach Start des Großen Preis von Großbritannien kommt es zu einem schweren Unfall. Wie durch ein Wunder übersteht Guanyu Zhou den Crash ohne schwere Verletzungen.

Schock-Moment kurz nach Rennstart in Silverstone . Nach einer Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell überschlug sich Guanyu Zhou mit seinem Alfa-Sauber und krachte über den Reifenstapel hinweg beinahe in die Zuschauer (siehe Video oben). Das Rennen wurde anschließend sofort unterbrochen. Nach bangen Minuten folgt schließlich das große Aufatmen. Wie durch ein Wunder überstand der 23-Jährige den sehr schlimmen Unfall offenbar ohne schwere Verletzungen.

«Er spricht und scheint keine äußeren Verletzungen zu haben», sagte Alfa-Teammanager Beat Zehnder dem TV-Sender Sky. Zhou wurde auf einer Trage ins Strecken-Krankenhaus gebracht. Mehrere Autos waren in den heftigen Unfall verwickelt. Der Franzose Pierre Gasly hatte im Alpha Tauri beim Überholversuch Russells Mercedes touchiert. Der Silberpfeil-Pilot crashte daraufhin in Zhous Auto, das sich drehte und kopfüber von der Strecke raste.

«Ich bin ok»

Am frühen Sonntagabend lässt Zhou die Fans auf Social Media aufatmen. «Ich bin ok», schreibt der Chinese zu einem Bild, das er vermutlich im Medical Center aufgenommen hat. «Halo hat mich heute gerettet.» Der «Heiligenschein» wurde 2018 in der Formel 1 eingeführt und soll die Fahrer im Cockpit bei schweren Unfällen vor Trümmerteilen schützen. Der Crash von Zhou zeigt auf beeindruckende Art und Weise, wie wichtig der Halo sein kann.

Neben Russell musste nach dem Unfall in Silverstone auch Alexander Albon seinen beschädigten Williams am Streckenrand abstellen. Der Thailänder wurde «für vorsorgliche Untersuchung» per Hubschrauber ins Coventry Hospital gebracht, teilte der Rennstall am Sonntag mit. Zuvor hatte der Weltverband Fia mitgeteilt, Albon sei bei Bewusstsein und habe keine schweren Verletzungen erlitten.