Mailand: Halsbrecherische Aktion – Zwei Männer wollen die Domspitze erreichen

Zwei junge Männer sind am frühen Freitagmorgen auf den Hauptturm des berühmten Mailänder Doms in der norditalienischen Metropole geklettert. Als die beiden von Passanten und der örtlichen Polizei kurz nach sechs Uhr entdeckt wurden, stiegen sie freiwillig hinab und wurden von den Einsatzkräften vor Ort festgenommen, schrieb Mailands Stadtrat für Sicherheit und Zivilschutz, Marco Granelli, bei Twitter.

Die beiden Sportler hatten es auf die «Madonnina», die vergoldete Statue der in den Himmel auffahrenden Muttergottes auf dem Hauptturm des Doms in 108,5 Metern Höhe, abgesehen. Italienischen Medienberichten zufolge soll es sich um zwei junge Franzosen im Alter von 18 und 20 Jahren handeln, die Teil einer Gruppe von Parkour-Enthusiasten sind. Sie hatten demnach Handys und Kameras dabei, um ihre waghalsige Aktion auf dem Wahrzeichen Mailands zu filmen.

Vermutet wird, dass sich die beiden am Vorabend in dem Dom versteckt haben, um am frühen Morgen loszulegen. Die Polizei nahm die beiden fest und prüft nun die genauen Hintergründe des Aufstiegs.