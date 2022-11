Showmaster im Interview : «Halte wenig von Eintagsfliegen» – Thomas Gottschalk spottet über Influencer

Nach dem großen «Wetten dass..?»-Revival vor einem Jahr geht die Show in eine nächste Runde. Internationale Stars wie John Malkovich (68) und Robbie Williams (48) sind ebenso dabei wie Wettkandidaten mit verrückten Talenten. Mittendrin: TV-Legende Thomas Gottschalk (73). Der ist bereit für die große Bühne am Samstag um 20.15 Uhr in Friedrichshafen, wie er in Interview verrät.