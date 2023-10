Hamas-Angriff: «Ein Säugling, von Kugeln durchsiebt» – Israel bestätigt Tötung von Babys

Israel bestätigt die Enthauptung von Babys durch Hamas-Terroristen. 20 Minuten

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat US-Außenminister Antony Blinken Bilder von Babys gezeigt, die am Wochenende von Hamas-Kämpfern in Israel ermordet worden sein sollen. Einige der Bilder wurden am Donnerstag auch vom Büro des Regierungschefs im Onlinedienst X, ehemals Twitter, veröffentlicht. Ein Bild zeigte ein totes Baby in einem Leichensack, während das andere die verkohlten Überreste eines anderen Säuglings zeigte.

Blinken beschrieb nach dem Treffen mit Netanyahu auch Journalisten die Fotos: «Ein Baby, ein Säugling, von Kugeln durchsiebt. Enthauptete Soldaten, lebendig in ihren Autos verbrannte junge Menschen.» Solche Bilder gingen für jeden Menschen «wirklich über fast alles hinaus, was wir begreifen und verdauen können», fügte der US-Außenminister bei seinem Besuch in Israel hinzu. «Bilder sagen mehr als tausend Worte. Diese Bilder sagen vielleicht eine Million.»

«Verdorbenheit und Unmenschlichkeit der Hamas»

Durch die Bilder sehe die ganze Welt «neue Beweise für die Verdorbenheit und Unmenschlichkeit der Hamas», sagte Blinken. «Verdorbenheit und Unmenschlichkeit, die sich gegen Babys, kleine Kinder, junge Erwachsene, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen richtet.»

Die radikalislamische Palästinenserorganisation hatte am Samstag einen Großangriff gegen Israel gestartet. Sie schoss Tausende Raketen auf Israel ab und drang mit Hunderten Kämpfern in das Land ein. Die Angreifer töteten nach Angaben der israelischen Regierung mehr als 1200 Menschen in Israel und nahmen rund 150 Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Keine unabhängige Bestätigung der Taten

Die israelische Armee nahm in der Folge den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. In dem Palästinensergebiet wurden dadurch nach palästinensischen Angaben bisher mehr als 1350 Menschen getötet.

US-Präsident Joe Biden hatte sich bereits am Mittwochabend in Washington erschüttert über die Bilder aus Israel gezeigt. «Ich mache das schon seit langer Zeit», sagte Biden im Weißen Haus. «Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich Bilder von Terroristen sehen würde, die Babys enthaupten.»

Das Weiße Haus stellte später klar, der US-Regierung liege bisher keine unabhängige Bestätigung für Berichte über von Hamas-Kämpfern enthauptete Babys vor. Biden habe sich bei seinen Äußerungen auf Angaben von Netanyahus Sprecher gestützt, sagte ein Sprecher.

Die Hamas hatte zuvor bestritten, bei dem Großangriff auf Israel auch Babys getötet zu haben. «Solche Behauptungen wurden nie bewiesen. Es wurden keine Beweise vorgelegt, die solche falschen Behauptungen stützen», erklärte Essat al-Rischak vom Politbüro der Hamas am Donnerstag. Es handele sich bei den «angeblichen Gräueltaten» um Falschinformationen Israels.

«L'essentiel» auf WhatsApp Abonniere unseren neuen WhatsApp-Kanal per Link-Klick oder QR-Scan, aktiviere die kleine 🔔 und erhalte eine News-Übersicht sowie spannende Storys und Unterhaltung zum Feierabend. L'essentiel DE