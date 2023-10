Hamas-Geisel: Familie bestreitet Aussage zu Shani Louks Tod

1 / 4 Am 7. Oktober musste Shani Louk in der Negev-Wüste vor Hamas-Terroristen flüchten. Jetzt ist klar, dass die 22-Jährige tot ist. Instagram In einem Interview berichtet der israelische Präsident Jitzchak Herzog, dass die Hamas-Kämpfer die Frau brutal enthauptet hätten. imago Mutter Ricarda Louk widerspricht entschieden. Die Deutsche geht davon aus, dass Shani bei ihrer Flucht erschossen wurde – ihre Leiche sei demnach noch immer im Gazastreifen. Screenshot/RTL

Ihr Schicksal sorgte weltweit für Aufsehen: Die 22-jährige Shani Louk besuchte am 7. Oktober mit Freunden ein Musikfestival in der Negev-Wüste, als der brutale Angriff der Hamas über Israel hereinbrach. Die deutsch-israelische Doppelbürgerin wurde in den ersten Stunden von den Terroristen entführt, später erkannte ihre Mutter Ricarda ihre Tochter in einem Video, das den Körper der jungen Frau auf der Ladefläche eines Trucks zeigt.

Am 30. Oktober erhielt die Familie von Louk dann die traurige Nachricht, dass ihre Tochter tot sei. Noch am selben Abend gab der israelische Präsident Jitzchak Herzog der deutschen Bild-Zeitung ein Interview und sorgte mit seinen Aussagen für Aufsehen. «Diese barbarischen, sadistischen Tiere haben ihr einfach den Kopf abgehackt», so der 63-Jährige im Gespräch mit Bild-Vizechef Paul Ronzheimer. Zuvor hätten israelische Behörden nämlich den Schädel der entführten Shani Louk gefunden.

Ricarda Louk widerspricht im Gespräch mit RTL entschieden. Nachdem er ihr Berichte, die die angebliche Enthauptung von Louk thematisierten, geschickt habe, habe die Deutsche völlig geschockt reagiert, wie der Israel-Korrespondent Gordian Fritz berichtet.

«Sie wissen nicht, was das mit uns macht»

Sie könne nicht fassen, was da berichtet werde, und wirft den Verantwortlichen vor, nicht ansatzweise in Betracht gezogen zu haben, was solche Berichte mit der Familie von Louk machten. Gegenüber dem Reporter bestätigt Ricarda Louk erneut, dass ihre Tochter nach Beginn des Angriffs versucht habe, mit dem Auto vor den Terroristen zu fliehen.

Dabei sei sie den Hamas-Terroristen tragischerweise entgegengefahren und wurde von diesen sofort unter Beschuss genommen. Ihre Tochter habe dann mit einer Textnachricht hinter ihr fahrende Freunde vorgewarnt: «Kommt hier nicht her! Hier sind Terroristen, die schießen auf uns!»

Shani rettete Freunden wohl das Leben

Während Shani Louk mit ihrem geistesgegenwärtigen Handeln wohl das Leben ihrer Freunde gerettet hat, geht ihre Familie davon aus, dass sie noch im Auto erschossen worden ist und auch zu dem Zeitpunkt, als das Video des Trucks aufgenommen wurde, bereits tot war.

Sowohl die Bild-Zeitung als auch Jitzchak Herzog haben sich bislang nicht zu den Vorwürfen der Falschmeldung geäußert, zum Zeitpunkt der Publikation dieses Artikels ist auch das Interview mit Herzog weiterhin online. Aus dem Familienumfeld hieß es am Montag, Shani Louks Leichnam befinde sich immer noch im Gazastreifen bei der Hamas. Diese Angaben sind nicht offiziell bestätigt.