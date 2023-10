Hamburg : Fünf Tote bei Arbeitsunfall auf Hamburger Baustelle

Am Montagmorgen ereignete sich in Hamburg ein schwerer Arbeitsunfall. Mindestens fünf Menschen sind gestorben.

Auf einer Großbaustelle in Hamburg ereignete sich am Montagmorgen ein schwerer Arbeitsunfall. Bei Arbeiten an einem Liftschacht sind mehrere Arbeiter getötet worden. Die «Frankfurter Rundschau» berichtet, dass mindestens fünf Menschen getötet wurden. Aktuell ist die Feuerwehr dabei, die Verletzten zu versorgen und nach weiteren Opfern zu suchen.