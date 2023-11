Hamburg: Verhandlungen mit Geiselnehmer dauern an – weitere Flüge gestrichen

Nachdem am Samstagabend ein Mann mit seinem Auto aufs Vorfeld des Hamburger Flughafens vorgedrungen ist, dauern die Verhandlungen mit der Polizei an.

Aufgrund der seit Samstagabend laufenden Geiselnahme bleibt der Betrieb am Flughafen Hamburg auf unbestimmte Zeit eingestellt. Es komme den gesamten Tag über zu Flugstreichungen und Verzögerungen, teilte der Hamburger Flughafen am Sonntag im Onlinedienst X, ehemals Twitter, mit.

Geiselnehmer will in die Türkei

Wie die Bild berichtet, parkte der vermutlich 35-Jährige sein Auto direkt neben einem Privatflugzeug. Mit der Maschine will er demnach mitsamt seiner vierjährigen Tochter in die Türkei geflogen werden. Die Polizei führt die Verhandlungen mit dem Geiselnehmer auf Türkisch. «Er will mit uns sprechen und das bewerten wir erst einmal als sehr positiv», hieß es in der Nacht seitens der Hamburger Polizei.