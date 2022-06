«Mein Rücken tötet mich» : Hamilton klagt über Schmerzen – Mercedes-Boss sagt sorry für «Sch***kiste»

Formel-1-Star Lewis Hamilton leidet während des GP Aserbaidschan in seinem Wagen. Mercedes-Boss Toto Wolff entschuldigt sich am Boxenfunk und schimpft auf den eigenen Boliden.

Hamilton jammert schon zur Rennhälfte über den Boxenfunk: «Mein Rücken tötet mich.» Nach dem Rennende quält sich der 37-Jährige aus seinem Auto, hält sich mit der rechten Hand den lädierten Rücken. Schon am Samstag hatte er aufgrund des heftigen Bouncings des Autos über heftige Rückenschmerzen geklagt, die FIA zum Handeln aufgefordert.

Hamilton: «Ich war kurz davor, im Rennen zu stoppen. Der Schmerz war zu groß. Ich bin auch auf der Geraden fast gecrasht.» Und: «Die letzten zehn Runden musste ich wirklich in mich gehen und sagen: ‹Aushalten, aushalten, aushalten.› Es waren die schwersten zehn Runden meines Lebens.»

«Irgendwann knallt's, und dann knallt's richtig»

Teamchef Toto Wolff wird am Funk nach der Zielankunft deutlich: «Wir alle wissen, dass das ein bisschen eine Sch***kiste zum Fahren ist im Moment. Tut mir leid wegen des Rückens.» Hamilton funkt zurück: «Gut gemacht, Leute. Danke. Aber wir müssen etwas ändern …»

Mercedes kämpft wie kein zweiter Rennstall mit dem sogenannten «Bouncing». Das Auto hüpft speziell auf den Geraden auf und ab, schüttelt die Fahrer kräftig durch. Wolff, Hamilton und Russell appellierten schon vor dem Grand Prix an die FIA, eine Regeländerung zu bewirken, weil man um die Gesundheit der Fahrer fürchte. Auch die Sicht werde dadurch stark beeinträchtigt.

Nicht nur die Mercedes beklagen sich über dieses Problem. So äußern sich auch die Fahrer anderer Teams besorgt. So spricht auch Sebastian Vettel Klartext: «Irgendwann knallt's, und dann knallt's richtig. Da muss sich etwas von oben her ändern.»