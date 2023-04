Formel 1: Hamilton-Kollege verdächtigt Red Bull, absichtlich langsam zu fahren

«Es ist ihnen fast peinlich»

Und auch Verstappen reagierte, der Niederländer meinte, man wolle gar nichts verschleiern. «Wir versuchen einfach, das Beste aus der Entwicklung des Autos zu machen, aber es geht auch um Pace Management, denn wir wussten nicht wirklich – ich glaube, niemand wusste wirklich – wie lange der harte Reifen halten würde», erklärte der 25-Jährige in der BBC. Es habe keinen Grund gegeben, zu versuchen, eine halbe Sekunde pro Runde zu gewinnen und die Reifen bis zum Ende zu zerstören, so Verstappen. Weiter gehts in der WM mit dem GP Aserbaidschan in Baku Ende April – man darf gespannt sein, wie stark dann Red Bull auftrumpfen wird.