EHF-Pokal : Handball Käerjeng verliert Hinspiel gegen Bocholt

KÄERJENG – Käerjeng verlor nach einem spannenden Spiel im zweiten Teil des Europacups (EHF-Cup) gegen den Belgier Bocholt (29:33). Der Einzug in Runde drei wird nun schwierig.

Handball Käerjeng musste am Sonntag im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zum EHF-Pokal gegen Achilles Bocholt eine herbe Niederlage einstecken. Der luxemburgiusche Meister verlor zu Hause mit 29:33 gegen die Mannschaft aus Belgien, die nun mit einem Bein in der nächsten Runde steht.

Rückstand von vier Toren

Mit fortschreitender Spieldauer fand Käerjeng aber immer besser ins Spiel. Noch vor der Pause drehten die Luxemburger das Ergebnis und gingen mit 17:16 in Führung. Käerjeng nahm den Schwung in die zweite Halbzeit mit und lag nach 38 Minuten drei Tore mit 23:20 vorne. Wenig später verwarf Vladimir Temelkov einen Siebenmeter und Bocholt drehte auf. Zunächst glichen die Gäste in der 43. Minute aus (24:24) und übernahmen nach 50 gespielten Minuten wieder die Führung (25:28). Die hart geführte Begegnung machte den Käerjengern nun auch körperlich zu schaffen, sodass sie keine Antwort mehr fangen und das Spiel letztendlich mit 29:33 abgeben mussten.

Im Rückspiel müssen die Luxemburger in Belgien nun einem Vier-Tore-Rückstand nachlaufen. Der Einzug in die dritte Qualifikationsrunde, in der namhafte Teams wie der THW Kiel warten, wird nun also zum wahren Kraftakt.